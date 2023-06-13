США заявили, что мешают деятельности базы Китая на Кубе, которая якобы занимается слежкой

Джон Кирби оценил откровенность Белого дома в общении со СМИ.

Американская администрация при президенте Джо Байдене предпринимает меры, направленные на снижение эффективности деятельности китайской базы, расположенной на Кубе, которая якобы занимается сбором разведывательных данных о США. Такие сведения в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне предоставил местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби. СМИ попросили чиновника оценить высказывания в медиа об этой базе. Эксперт пояснил, что он не может более подробно говорить о проведении контрразведывательных миссиях США.

Мы предприняли некоторые шаги, чтобы попытаться уменьшить степень уязвимости... И последнее, что я хотел бы сказать, - мы уверены, что сможем продолжать защищать секреты нашей страны в этом полушарии и за его пределами и что мы сможем продолжать защищать страну. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Представителя Белого дома спросили о том, почему власти США сразу не подтвердили существование базы КНР. Джон Кирби заметил, что Белый дом был настолько откровенен со СМИ, насколько мог во время появления первых материалов по теме. Однако речь идет о конфиденциальной информации.

Кирби: США не видят признаков угрозы ядерной войны из-за российского ТЯО в Белоруссии.

Фото и видео: YouTube / Yahoo Finance