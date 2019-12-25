Далип Сингх считает, что Вашингтон приблизился к поставленным задачам.

В Белом доме оценили результаты санкций против Москвы. Об этом в интервью Reuters рассказал заместитель помощника американского президента Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Далип Сингх. Чиновник уточнил, что может оценить результаты введенных Вашингтоном в апреле ограничений против РФ как "достаточно близкие" к тому, на что рассчитывала администрация. Эксперт заметил, что санкции действуют пропорционально и целенаправленно и демонстрируют Москве, что Сша могут нанести еще больший урон.

Результаты пока что оказались достаточно близки к тому, на что мы рассчитывали. В случае с Россией целью этого процесса являются более стабильные и предсказуемые отношения. Далип Сингх, американский чиновник

Специалист по нацбезопасности подчеркнул, что антироссийские санкции для Вашингтона – это инструмент для продвижения собственной стратегии по созданию рычагов для ведения дипломатического процесса.

Архив по нацбезопасности США сообщил о планировавшемся в 1960 году покушении на Кастро.

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