Архив по нацбезопасности США сообщил о планировавшемся в 1960 году покушении на Кастро

Лидер революции должен был погибнуть во время полета.

Архив по национальной безопасности США при Университете Джорджа Вашингтона сообщил о планировавшемся в 1960 году покушении на Кастро. Специалисты сослались на рассекреченные материалы спецслужб. В тексте документа говорится об одной из наиболее ранних попыток убийства главы кубинского революционного движения.

С целью убийства лидеров кубинской революции высокопоставленные должностные лица управления предложили пилоту самолета, на котором Рауль Кастро летел из Праги в Гавану, вознаграждение в размере десяти тысяч долларов после успешного выполнения операции. пресс-служба Архива США

Представители американского ЦРУ завербовали для выполнения миссии пилота по имени Хосе Рауля Мартинеса. Он должен был организовать аварию в рамках полета, совершаемого в июле 1960 года. В случае своей гибели мужчина попросил ЦРУ позаботиться о двух его сыновьях. Ему дали обещание, что мальчики получат высшее образование. Такие сведения предоставил куратор шпиона в Гаване Уильям Мюррей.

Детали плана обсуждались с пилотом по пути в аэропорт. Оттуда самолет должен был вылететь в Прагу, а затем обратно в Гавану. Мартинес готов был организовать ряд неполадок во время полета. Однако "неполадка двигателей" была исключена из-за опасности возгорания и отсутствия возможности спасти пассажиров и экипаж. После вылета борта Мюррей должен был получить указание об отмене плана, но сообщение кубинец не получил. Однако покушение не произошло, так как "не было возможности устроить несчастный случай".

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