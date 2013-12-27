Военный конфликт произошел из-за объявления Фиделем Кастро Кубы в качестве социалистической республики.

60 лет назад началась операция в заливе Свиней на Кубе. В стране вспоминают героев, которые погибли при обороне от наемников, отправленных американским руководством с целью свержения существующего строя и Фиделя Кастро. Днем 16 апреля лидер революции Фидель Кастро объявил, что страна будет идти по социалистическому пути развития. В годовщину данного события в Гаване проходит съезд правящей партии. Его работа завершится 19 апреля в день окончательной победы Кубы над американскими наемниками.

Напомним, что 60 лет назад около полуночи 17 апреля началось десантирование участников операции в заливе Свиней. Уже утром Военно-воздушные силы Кубы нанесли удары по месту высадки наемников. Удалось потопить четыре корабля, на которых располагался пехотный батальон и тяжелая техника с оружием. В середине дня военнослужащие смогли остановить продвижение противника по всем направлениям. Наемников начали теснить к побережью около Плайя-Хирон.

Утром 19 апреля после 30-минутной артиллерийской подготовки Куба перешла в наступление и разгромила противника. В рамках военного конфликта страна потеряла 176 человек. Было ранено около 500 жителей. Для сравнения со стороны наемников потери составили 118 человек и еще 360 пострадали. Порядка 1,2 тысяч солдат были взяты в плен. В качестве трофеев Гавана получила пять танков М41 "Шерман", 10 бронетранспортеров, стрелковое оружие.

В Смольном открылась выставка, посвященная кубинскому революционеру Фиделю Кастро.

Видео: YT / British Pathé