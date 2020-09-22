В Белом доме объяснили, зачем отправили авианосец США в Израиль

Джейк Салливан рассказал о причинах нахождения USS Gerald R. Ford на Ближнем Востоке.

Отправка американского авианосца в восточную часть Средиземного моря необходима для того, чтобы удержать третьи страны от расширения эскалации вокруг конфликта на Ближнем Востоке между Израилем и Палестиной. С таким утверждением выступил на регулярном брифинге в Вашингтоне помощник американского президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

Мы отправляем туда авианосец не ради ХАМАС, а для того, что отправить ясное сообщение о сдерживании для третьих стран или негосударственных акторов, которые могут желать расширения эскалации. Джейк Салливан, помощник глава США

Известно, что 8 октября американский министр по обороне Ллойд Остин распорядился отправить авианосец Пентагона USS Gerald R. Ford в восточную часть Средиземного моря из-за ситуации вокруг Израиля. Позже стало известно, что власти США могут разместить в акватории региона второй собственный авианосец на фоне обострения палестино-израильского кризиса.

США пообещали Израилю поддержку работы ПВО в течение неопределенного срока.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television