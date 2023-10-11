США пообещали Израилю поддержку работы ПВО в течение неопределенного срока

Джейк Салливан рассказал о готовности отправить противоракеты для ПВО Израиля.

Американская администрация при президенте Джо Байдене поможет израильским властям в вопросе поставок и производства противоракет для системы противовоздушной обороны "Железный купол" для ого, чтобы поддерживать ее работу в течение неопределенного срока. В США полагают, что еврейскому государству придется испытывать постоянную потребность в противоракетных средствах. Соответствующее заявление сделал помощник лидера Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, выступая на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне.

Мы готовы работать с Израилем над производством и поставкой необходимого количества противоракет для "Железного купола", чтобы они могли поддерживать эти системы в рабочем состоянии в течение неопределенного срока. Мы не можем сказать, как долго это будет продолжаться. Джейк Салливан, помощник главы США

В Белом доме заметили, что израильской системе ПВО удалось сбить большую часть ракет, выпущенных по территории Израиля.

В Белом доме считают, что денег в бюджете США хватит на поддержку и Украины, и Израиля.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television