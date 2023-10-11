В Белом доме считают, что денег в бюджете США хватит на поддержку и Украины, и Израиля

Джейк Салливан оценил позицию США по ситуации на Ближнем Востоке.

Имеющихся американском федеральном бюджете денежных средств хватит и на продолжение оказания помощи Украине, и на поддержку Израиля. С таким утверждением выступил на регулярном брифинге в Вашингтоне помощник американского президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Чиновник прокомментировал выступление местного законодателя из Демократической партии США при Сенате Конгресса Чака Шуммера. Ранее политик на встрече с китайским председателем Си Цзиньпином в Пекине призвал его поддержать еврейское государство в ходе регионального конфликта. Перед этим конгрессмен раскритиковал министра иностранных дел КНР Ван И за отсутствие "сочувствия или поддержки Израилю в тяжелые и неспокойные времена".

Мы считаем, что США в состоянии поддерживать Украину в Европе, поддерживать наших союзников в Индо-Тихоокеанском регионе, а также поддерживать в час нужды нашего союзника - Израиль. Есть ресурсы, инструменты и возможности, чтобы эффективно делать. Джейк Салливан, помощник главы США

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Фото и видео: YouTube / CNBC Television