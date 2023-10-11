В Белом доме заявили о 20 пропавших без вести в Израиле гражданах США

Джейк Салливан рассказал об угрозе для американцев, находящихся в Израиле.

Двадцать американских граждан числятся пропавшими без вести в Израиле на данный момент. Соответствующее заявление сделал помощник лидера Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, выступая на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне. Чиновник добавил, что такая ситуация не означает, что все эти люди остаются в заложниках у палестинских радикалов. Он не исключил, что в дальнейшем количество пропавших без вести граждан США будет изменено.

Мы считаем, что на данный момент пропали без вести 20 или более американцев. Я хочу подчеркнуть, что это не означает, что в заложниках находятся 20 или более американцев, просто таково их число. Мы не знаем, сколько заложников. Джейк Салливан, помощни главы США

Белый дом: у разведки США нет данных о причастности Ирана к атаке ХАМАС.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television