Белый дом: у разведки США нет данных о причастности Ирана к атаке ХАМАС

Джейк Салливан оценил вмешательство Тегерана в региональный конфликт.

Американская администрация признала, что у ее разведки нет данных о причастности Ирана к атаке боевиков палестинской радикальной организации ХАМАС против Израиля. Однако власти страны не исключает изменения ситуации. Соответствующее заявление сделал помощник лидера Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, выступая на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне. Таким образом чиновник отреагировал на вопрос СМИ о разведывательных данных США по поводу нападения. В США уточнили, что Иран оказывал долие годы поддержку радикалам в регионе.

У нас нет конкретной информации, которая связывала бы Иран с этим нападением. Пока у нас нет такой информации. Возможно, мы получим эту информацию в ближайшие часы и дни, но сейчас мы ею не располагаем. Джейк Салливан, помощник главы США

Дополнительно пресса хотела узнать о том, заморозят ли американские власти вновь иранские финансовые активы в размере около шести миллиардов долларов, которые ранее были разморожены ими в Южной Корее в рамках сделки по обмену заключенными. Джейк Салливан подчеркнул, что из этой суммы пока что не израсходован ни один доллар.

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Фото и видео: YouTube / CNBC Television