Джейк Салливан объяснил, что речь идет о вопросе национальной безопасности.

Американская администрация поддерживает украинские власти, опасаясь давления России на страны-члены НАТО. Соответствующее заявление в рамках публичного мероприятия, организованного местным изданием The Atlantic, сделал помощник лидера Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. По словам чиновника, этот вопрос важен для защиты и обороны страны. Он подчеркнул, что поэтому Вашингтон не должен и не может прекратить поддерживать ВСУ и киевский режим.

Речь не о том, сколько территорий сможет занять Украина, это о том, чтобы быть уверенными, что Россия в результате нового наступления не захватит территории в других частях Украины, и в конечном счете не станет оказывать большее давление на НАТО. Джейк Салливан, помощник главы США

Блинкена в администрации США считают задирой, заявил Салливан.

Фото и видео: YouTube / PBS NewsHour