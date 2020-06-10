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Салливан: США поддерживают Украину, опасаясь давления России на НАТО

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Джейк Салливан объяснил, что речь идет о вопросе национальной безопасности.

Американская администрация поддерживает украинские власти, опасаясь давления России на страны-члены НАТО.  Соответствующее заявление в рамках публичного мероприятия, организованного местным изданием The Atlantic, сделал помощник лидера Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. По словам чиновника, этот вопрос важен для защиты и обороны страны. Он подчеркнул, что поэтому Вашингтон не должен и не может прекратить поддерживать ВСУ и киевский режим.

Речь не о том, сколько территорий сможет занять Украина, это о том, чтобы быть уверенными, что Россия в результате нового наступления не захватит территории в других частях Украины, и в конечном счете не станет оказывать большее давление на НАТО.

Джейк Салливан, помощник главы США

Блинкена в администрации США считают задирой, заявил Салливан.

Фото и видео: YouTube /  PBS NewsHour

Теги: белый дом, военная помощь, всу, джейк салливан, нато, национальная безопасность
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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