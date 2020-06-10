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Блинкена в администрации США считают задирой, заявил Салливан

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Джейк Салливан распределил "школьные" роли между сотрудниками Белого дома.

Американского государственного секретаря Энтони Блинкена в администрации при президенте Джо Байдене считают задирой. Соответствующее заявление сделал в рамках публичного мероприятия помощник лидера Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Он стал гостем встречи, организованной местным изданием The Atlantic. Иностранный специалист рассказывал модератору встречи о смене главы комитета начальников штабов Пентагона после ухода на пенсию генерала Марка Милли. В этом контексте Салливан сравнил приходящих на должности людей с новенькими учащимися в школах, которые хотят узнать о том, кто есть кто в классе. И когда речь зашла о задирах, Джейк Салливан вспомнил главу американской дипломатии.

Это Тони Блинкен само собой. Остин – скорее болтун.

Джейк Салливан, помощник главы США

Белый дом сообщил об отсутствии планов по участию Байдена в заседании СБ ООН по Украине.

Фото и видео: YouTube /  PBS NewsHour

Теги: белый дом, джейк салливан, ллойд остин, энтони блинкен
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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