Блинкена в администрации США считают задирой, заявил Салливан

Джейк Салливан распределил "школьные" роли между сотрудниками Белого дома.

Американского государственного секретаря Энтони Блинкена в администрации при президенте Джо Байдене считают задирой. Соответствующее заявление сделал в рамках публичного мероприятия помощник лидера Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Он стал гостем встречи, организованной местным изданием The Atlantic. Иностранный специалист рассказывал модератору встречи о смене главы комитета начальников штабов Пентагона после ухода на пенсию генерала Марка Милли. В этом контексте Салливан сравнил приходящих на должности людей с новенькими учащимися в школах, которые хотят узнать о том, кто есть кто в классе. И когда речь зашла о задирах, Джейк Салливан вспомнил главу американской дипломатии.

Это Тони Блинкен само собой. Остин – скорее болтун. Джейк Салливан, помощник главы США

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Фото и видео: YouTube / PBS NewsHour