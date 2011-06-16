Белый дом сообщил об отсутствии планов по участию Байдена в заседании СБ ООН по Украине

Джейк Салливан рассказал о рабочем графике лидера США в ООН.

Власти США не планируют участие американского лидера Джо Байдена в заседании Совета Безопасности Всемирной организации на неделе высокого уровня, которое состоится 20 сентября и будет посвящено украинскому кризису. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал местный помощник лидера Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Такое заявление чиновник сделал в качестве ответа на вопрос о том, будут ли глава США и его украинский коллега Владимир Зеленский участвовать в мероприятии.

В настоящее время планов участия президента нет, хотя исключать я этого не могу. Но сейчас мне нечего объявить. Джейк Салливан, помощник главы США

Напомним, что 19 сентября состоятся выступления Джо Байдена и Владимира Зеленского на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, а 21 сентября политики проведут переговоры в Вашингтоне.

Салливан заявил, что Запад не намерен вести переговоры по Украине без участия Киева.

Фото и видео: Белый дом