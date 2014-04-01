В Белом доме рассказали о разговоре со странами Глобального Юга по теме.

Американские власти не намерены вести переговоры о мирном урегулировании кризиса на Украине без участия киевского режима и навязывать стране какие-либо решения. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал местный помощник лидера США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Чиновник дал ответ на вопрос СМИ о возможности переговоров из-за отсутствия значимого прогресса ВСУ в контрнаступлении.

Мы говорим об этом со всех трибун, в том числе, партнерам из числа стран глобального Юга - ничего про Украину без Украины. Никто не собирается вести переговоры о будущем Украины без ее участия, и ни мы, ни кто-либо другой. Джейк Салливан, помощник главы США

Дополнительно сотрудник Белого дома положительно оценил результаты контактов США со странами глобального Юга по Украине. Джейк Салливан подчеркнул, что многие государства Африки, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки поддержали американскую идею о том, что призывать надо не просто к миру, но к миру, основанному на тех же принципах, что поддерживают США.

США намерены вскоре расширить санкции в отношении Ирана за сотрудничество с РФ.

Фото и видео: Белый дом