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Салливан заявил, что Запад не намерен вести переговоры по Украине без участия Киева

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В Белом доме рассказали о разговоре со странами Глобального Юга по теме.

Американские власти не намерены вести переговоры о мирном урегулировании кризиса на Украине без участия киевского режима и навязывать стране какие-либо решения. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал местный помощник лидера США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.  Чиновник дал ответ на вопрос СМИ о возможности переговоров из-за отсутствия значимого прогресса ВСУ в контрнаступлении.

Мы говорим об этом со всех трибун, в том числе, партнерам из числа стран глобального Юга - ничего про Украину без Украины. Никто не собирается вести переговоры о будущем Украины без ее участия, и ни мы, ни кто-либо другой.

Джейк Салливан, помощник главы США

Дополнительно сотрудник Белого дома положительно оценил результаты контактов США со странами глобального Юга по Украине.  Джейк Салливан подчеркнул, что многие государства Африки, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки поддержали американскую идею о том, что призывать надо не просто к миру, но к миру, основанному на тех же принципах, что поддерживают США.

США намерены вскоре расширить санкции в отношении Ирана за сотрудничество с РФ.

Фото и видео: Белый дом

Теги: белый дом, всу, джейк салливан, переговоры
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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