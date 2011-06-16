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США намерены вскоре расширить санкции в отношении Ирана за сотрудничество с РФ

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Джейк Салливан рассказал о контактах Вашингтона с Тегераном.

Американская администрация при президенте Джо Байдене намерена в ближайшее время расширить санкционные списки в отношении Ирана за военно-техническое сотрудничества Тегерана с Москвой. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал местный помощник лидера США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. 

Мы продолжим вводить санкции из-за поведения Ирана, как за нарушения базовых норм прав человека, закрепленных во Всеобщей декларации прав человека, так и за ту работу, которую Иран ведет по предоставлению вооружений России. Больше включений в санкционные списки будет в ближайшее время.

Джейк Салливан, помощник главы США

Чиновник пояснмл прессе, что власти США верят в то, что одновременно можно предпринимать шаги, необходимые для возвращения на родину содержащихся под стражей американских граждан, но также и привлекать Иран к ответственности за те действия, которые якобы нарушают нормы международного права.

В Белом доме знают, что расклад сил по поддержке Украины в Конгрессе изменился.

Фото и видео: Белый дом

Теги: белый дом, джейк салливан, иран, санкции
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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