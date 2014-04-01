В Белом доме знают, что расклад сил по поддержке Украины в Конгрессе изменился

В США оценили обсуждение по вопросу оказания помощи Киеву с конгрессменами.

Американская администрация при президенте Джо Байдене при обсуждении с Конгрессом США нового пакета дополнительной помощи Украины понимает, что теперь расклад сил в законодательном органе изменился по сравнению с 2022 годом, однако рассчитывает, что дополнительное финансирование будет одобрено политиками. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал местный помощник лидера США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.Чиновник добавил, что на прошлой неделе он встречался с лидерами Демократической и Республиканской партий в Сенате.

На прошлой неделе у меня была возможность встретиться с представителями комитетов по вопросам национальной безопасности. Я почувствовал, так сказать, основной настрой, идею о том, что США должны на двухпартийной основе поддержать Украину также уверенно, как и год назад. Джейк Салливан, помощник главы США

Сотрудник признал факт того, что Конгрессом США год назад и нынешним Конгрессом есть разница, но эту ситуацию администрация учитывает по мере того, как ведутся обсуждения с законодателями по теме.

США объявят на следующей неделе о предоставлении Украине нового пакета вооружений.

Фото и видео: Белый дом