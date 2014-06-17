В Белом доме назвали приоритетом Байдена дальнейшие обмены заключенными

Карин Жан-Пьер объяснила, почему еще не обменяны белорусские "политзаключенные".

Заключение договоренностей о новых обменах заключенными с третьими странами остается приоритетом американского президента Джо Байдена. С таким заверением выступила на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Соответствующей информацией иностранная чиновница поделилась во время своего ответа на вопрос СМИ о том, почему недавний обмен с Москвой не включал в себя содержащихся под стражей в Белоруссии лиц, которые страны коллективного Запада считают "политическими заключенными".

Работа продолжается. Команда, Совет национальной безопасности, Джейк Салливан, Госдепартамент продолжат делать все возможное, чтобы возвращать на родину <...> американцев, неправомочно задержанных американцев. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

США планируют связаться с ВСУ, чтобы узнать цель их вылазки в Курской области.

Фото и видео: YouTube / Defense Now