Карин Жан-Пьер прокомментировала вылазку ВСУ в российский регион.

Американская администрация при президенте Джо Байдене планирует связаться с Вооруженными силами Украины для того, чтобы выяснить, каковы были цели их вылазки на территорию Курской области. С таким заверением выступила на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Иностранная чиновница ответила на вопрос СМИ о том, как глава страны относится к происходящему в российском регионе.

Мы, конечно, видели сообщения. Так что мы обратимся, чтобы получить больше информации об их целях. Что касается подробностей этого, я бы направила вас к украинской стороне, чтобы она сама говорила о своих военных операциях. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Карин Жан-Пьер заверила аудиторию в том, что администрация при Вашингтоне не была осведомлена заранее о вылазке ВСУ. На вопрос о том, может ли применение американских вооружений в боевых действиях в Курской области привести к эскалации конфликта, она ответила, что не может обсуждать гипотетические вопросы.

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Фото и видео: YouTube / Defense Now