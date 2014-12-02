Белый дом: Гонсалес победил Мадуро с непреодолимым перевесом

Карин Жан-Пьер отреагировала на итоги президентских выборов в Венесуэле.

Американская администрация при президенте Джо Байдене полагает, что кандидат от крайне правых партий на президентских выборах в Венесуэле Эдмундо Гонсалес Уррутиа заручился непреодолимым перевесом голосов избирателей в стране. С таким заверением выступила на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Иностранная чиновница добавила, что сейчас власти США находятся в тесной координации с региональными и международными партнерами после поспешного бездоказательного заявления Национального избирательного совета южноамериканской республики о том, что действующий глава государства Николас Мадуро одержал победу.

Это переломный момент для демократии в нашем общем полушарии, поскольку оппозиция и гражданское общество опубликовали более 80% учетных ведомостей... Независимые наблюдатели, проводившие предвыборные опросы, экзитполы и ускоренные подсчеты голосов, подтвердили эти результаты. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

По словам Карин Жан-Пьер, сейчас настало время для местных политических партий начать уважительный мирный диалог и консультации в соответствии с законодательством и голосом народа для того, чтобы наметить путь к более демократической, процветающей и безопасной стране.

В США заявили, что ответят на любой удар по своим силам на Ближнем Востоке.

Фото и видео: YouTube / Defense Now