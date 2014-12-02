В США заявили, что ответят на любой удар по своим силам на Ближнем Востоке

Карин Жан-Пьер прокомментировала атаку на авиабазу Айн-эль-Асад.

В американской администрации при президенте Джо Байдене будут отвечать на любые атаки на их военнослужащих на Ближнем Востоке. С таким заверением выступила на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Таким образом иностранная чиновница отреагировала на недавний воздушный удар, совершенным по авиационной базе Айн-эль-Асад в Ираке. В результате атаки пострадали несколько представителей Пентагона.

Мы ответим на любую атаку на наших военных и сами выберем метод и место. Я могу сказать, что президент был проинформирован об атаке в момент ее совершения и что в результате удара пострадали семь человек. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что 5 июля портал Shafaq News проинформировал читателей о совершенном ударе по авиабазе Айн-эль-Асад, находящейся в западной части Ирака. Этот объект используется войсками международной коалиции во главе с Вашингтоном.

Белый дом не стал комментировать избрание нового главы политбюро ХАМАС.

Фото и видео: YouTube / Defense Now