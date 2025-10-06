В Белом доме назвали преемника Трампа

Марко Рубио поддержал слова президента о кандидатуре Джей Ди Вэнса.

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс может стать следующим кандидатом на президентские выборы от Республиканской партии. Соответствующее заявление сделал государственный секретарь Марко Рубио в эфире местного телеканала FOX News. Иностранный чиновник объяснил, что у него сложились хорошие отношения с коллегой, между ними налажена работа в действующей вашингтонской администрации при лидере Белого дома Дональде Трампе.

Ну, следующим кандидатом от республиканцев, я полагаю, станет вице-президент Вэнс, если он решит баллотироваться. Он мой хороший друг, и он отлично справляется со своей работой. Я бы сказал, у нас отличная команда, и мы все работаем на президента. Марко Рубио, госсекретарь США

Напомним, что западное издание Hill в конце мая текущего года представило читателям собственный список из семи возможных претендентов на роль преемника Дональда Трампа для выдвижения от Республиканской партии на выборах в 2028 году. В этот перечень попал и старший сын президента Дональд Трамп-младший.

Фото и видео: YouTube / Fox News