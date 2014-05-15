Спецпосланник США дал комментарий по дальнобойному оружию для атак ВСУ по России.

Американский президнт-республиканец Дональд Трамп разрешил киевскому режиму наносить удары вглубь российской территории дальнобойным оружием. Соответствующее заявление в эфире телеканала FOX News сделал специальный посланник при вашингтонской администрации Кит Келлог. Иностранный эксперт отреагировал на вопрос ведущей программы о том, получала ли Украина такое разрешение от действующего лидера Белого дома. Дипломат напомнил, что на российской территории "нет неприкосновенных мест". Однако Кит Келлог не стал уточнять, говорит ли он об атаках совершаемых оружием американского производства.

Я думаю, принимая во внимание то, что он сказал, и то, что сказали вице-президент Вэнс и госсекретарь Рубио, ответ: да, используйте возможность нанесения глубоких ударов. Кит Келлог, спецпредставитель главы США

Кит Келлог предположил, что просьба лидера киевского режима Владимира Зеленского о передаче для Вооруженных сил Украины дальнобойных ракет Tomahawk может быть связана именно с этой задачей. Ранее в пятницу, 26 сентября, The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники в Белом доме уведомила аудиторию о том, что Дональд Трамп на рабочей встрече с Зеленским в Нью-Йорке заявил, что открыт к снятию ограничений на использование американского дальнобойного оружия для ударов по территории России. Высокопоставленный гость поднял вопрос о поставках крылатых ракет Tomahawk с дальностью до 1500 километров. В текущий момент власти США изучают возможность отправки оружия, включая альтернативу в виде дополнительных ракет ATACMS.

Фото: YouTube / FOX News