Под подозрение попали двое граждан РФ.

В Белгороде задержали сторонников украинского нацизма, готовивших диверсии. Соответствующее заявление сделали представители Центра общественных связей по российскому региону. Известно, что силовики остановили противоправную деятельность граждан страны, которые намеревались атаковать объект транспортной инфраструктуры.

На одном из объектов транспортной инфраструктуры Белгородской области задержаны двое граждан России, являющихся сторонниками украинского нацизма… ЦОС ФСБ РФ

Подозреваемые направляли на украинский сайт "Миротворец" сведения о представителях Вооруженных сил РФ, которые задействованы в специальной военной операции на территории Украины. Сейчас фигуранты расследования дают признательные показания. Мужчины обвиняются по части 1 статьи 30 и части 1 статьи 281.

СК задержал шесть человек по делу о покушении на Владимира Соловьева.

Фото: ЦОС ФСБ