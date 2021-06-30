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СК задержал шесть человек по делу о покушении на Владимира Соловьева

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Светлана Петренко сообщила о причастности подозреваемых к неонацистской группировке.

СК задержал шесть человек по делу о покушении на журналиста Соловьева. Соответствующее заявление на официальном YouTube-канале надзорного ведомства сделала представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.  Чиновница отметила, что все подозреваемые входили в неонацистскую террористическую организацию "National Socialism/White Power" ("Национал-социализм/Белая сила, власть").

Преступление планировалось реализовать на территории города Москвы путем подрыва автомашины журналиста.

Светлана Петренко, пресс-секретарь СК РФ

Сторона обвинения намерена намерено ходатайствовать в судебной инстанции об аресте фигурантов расследования.

National Socialism/White Power" ("Национал-социализм/Белая сила, власть") - запрещенная на территории РФ террористическая, экстремистская и неонацистская радикальная организация.

СК сообщил о задержании еще шести членов банды Басаева.

Фото и видео: YouTube / Следственный комитет России, ЦОС ФСБ России

Теги: владимир соловьев, покушение на убийство, светлана петренко, следственный комитет
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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