СК задержал шесть человек по делу о покушении на Владимира Соловьева

Светлана Петренко сообщила о причастности подозреваемых к неонацистской группировке.

СК задержал шесть человек по делу о покушении на журналиста Соловьева. Соответствующее заявление на официальном YouTube-канале надзорного ведомства сделала представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Чиновница отметила, что все подозреваемые входили в неонацистскую террористическую организацию "National Socialism/White Power" ("Национал-социализм/Белая сила, власть").

Преступление планировалось реализовать на территории города Москвы путем подрыва автомашины журналиста. Светлана Петренко, пресс-секретарь СК РФ

Сторона обвинения намерена намерено ходатайствовать в судебной инстанции об аресте фигурантов расследования.

National Socialism/White Power" ("Национал-социализм/Белая сила, власть") - запрещенная на территории РФ террористическая, экстремистская и неонацистская радикальная организация.

СК сообщил о задержании еще шести членов банды Басаева.

Фото и видео: YouTube / Следственный комитет России, ЦОС ФСБ России