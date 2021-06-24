СК сообщил о задержании еще шести членов банды Басаева

Светлана Петренко сообщила, что мужчины пойманы в Татарстане и Петербурге.

Следственный комитет России сообщил о задержании еще шести членов банды террориста Шамиля Басаева и уроженца Саудовской Аравии Хаттаба. Об этом рассказала официальный представитель надзорного ведомства Светлана Петренко. Чиновница отметила что подозреваемые считаются причастными в атаке на псковских десантников, которая произошла в Чечне 29 февраля 2000 года. Тогда жертвами радикалов стали 84 человека, еще четыре представителя ВДВ получили ранения.

Во взаимодействии с ФСБ РФ, по Татарстану и Петербургу при поддержке МВД России и Росгвардии задержаны в Санкт-Петербурге и Республике Татарстан еще 6 членов банды Басаева, причастных к нападению. пресс-служба СК РФ

Уточняется, что обвинение предъявлено жителям Татарстана. Фигурантами уголовного дела по статьям за вооруженный мятеж и посягательство на жизнь и здоровье выоеннослужащих стали Хайдар Раззаков, Айрат Камалетдинов, Эдуард Валиахметов, Ильгам Гумеров, Ильгиз Мухаметгалиев и Мухамедвали Шайхутдинов. В СК РФ ходатайствуют об аресте мужчин.

Возбуждено дело по факту обстрела ВСУ села Головчино.

Фото и видео: YouTube / Следственный комитет России