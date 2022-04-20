Возбуждено дело по факту обстрела ВСУ села Головчино

В СК РФ рассказали о последствиях обстрела Украиной российского региона.

Возбуждено уголовное дело по факту обстрела со стороны ВСУ населенного пункта в Белгородской области. Соответствующее заявление на YouTube-канале Следственного комитета сделала официальный представитель Светлана Петренко. Чиновница уточнила, что расследованием по части 3 статьи 30, а также пунктам "а", "е", "ж" части 2 статьи 105 УК РФ занимается Центральный аппарат.

Председатель СК России поручил принять исчерпывающие меры для установления причастных к преступлению лиц и их последующего привлечения к уголовной ответственности. заявление СК РФ

В надзорном ведомстве уточнили, что утром 19 апреля 2022 года украинские военнослужащие открыли огонь с применением собственной системы залпового огня по объектам российской гражданской инфраструктуры. В настоящее время устанавливается количество пострадавших в селе Головчино. Повреждено свыше 20 жилых зданий, а также транспортные средства.

По факту геноцида в отношении жителей города Счастье ЛНР возбуждено уголовное дело.

Фото и видео: YouTube / Следственный комитет России

