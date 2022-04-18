Жертвами ВСУ стали мирное население, повреждена гражданская инфраструктура.

По факту геноцида в отношении жителей города Счастье ЛНР возбуждено уголовное дело по статье 357 УК РФ. Соответствующее заявление на официальном YouTube-канале Следственного комитета России сделала Светлана Петренко. Она заметила, что силами ВСУ было нарушено международное требование по Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него (принято в Нью-Йорке 9 декабря 1948 года).

В СК РФ полагают, что с конца февраля текущего года ВСУ неоднократно использовали артиллерийское и другие оружие ради ведения огня по жилым кварталам на территории Луганской народной республики. Петренко пояснила, что сторона противника поставила перед собой задачу ликвидировать русских граждан и русскоязычное население Донбасса. В результате жертвами стали местные жители, а еще сотни человек получили ранения различной степени тяжести.

Известно о повреждении как минимум 331 жилого здания. Часть домов полностью разрушена. Повреждены и некоторые объекты гражданской инфраструктуры и жизнеобеспечения, включая электроподстанцию, газопровод, водопроводные линии, детские сады, школы и общепит.

СК возбудил уголовное дело после обнаружения трупа малыша на берегу пруда.

Фото и видео: YouTube / Следственный комитет России