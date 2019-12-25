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СК возбудил уголовное дело после обнаружения трупа малыша на берегу пруда
Сегодня, 11:16
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СК возбудил уголовное дело после обнаружения трупа малыша на берегу пруда

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Тело было завернуто в полотенце.

Следственный комитет по Петербургу возбудил уголовное дело после смерти ребенка в Невском районе. Его тепло обнаружили 16 апреля, сообщила пресс-служба СК.

По версии следствия, убить новорожденного могла собственная мать. Возбуждено уголовное дело. Назначена судебно- медицинская экспертиза, которая поможет установить причину смерти. Выясняются обстоятельства произошедшего. 

По информации Piter.tv, труп нашли у дома № 9 по улице Бадаева. Он лежал на берегу пруда и был завернут в полотенце.

Фото: Piter.tv

Теги: новорожденный, труп, убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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