  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:00
176
IRINA_CHALKINA
Код вставки плеера

В Бангкоке ввели режим чрезвычайного положения из-за протестов

0 0

Задержаны адвокат Анон Нампха и активисты Пханупхон Чатнок, Парит Чиварак, Прасит Утхароч.

В четверг, 15 октября, стало известно о том, что власти Таиланда ввели режим чрезвычайного положения. Об этом сообщает Bangkok post и Reuters со ссылкой на государственное телевидение.

Чрезвычайное положение в стране ввели из-за протестов в Бангкоке. Известно, что правительство страны запретило собрания пяти и более человек, а также публикацию новостей и сообщений в интернете.

Напомним, что протестующе граждане требуют отставки премьер-министра Таиланда генерала Праюта Чан-Оча.

Ранее мы сообщали о том, что председатель парламента Кипра ушел в отставку на фоне скандала.

Видео: Khaosod English

Теги: бангкок, протесты, протесты бангкок, таиланд
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии