В Бангкоке ввели режим чрезвычайного положения из-за протестов

Задержаны адвокат Анон Нампха и активисты Пханупхон Чатнок, Парит Чиварак, Прасит Утхароч.

В четверг, 15 октября, стало известно о том, что власти Таиланда ввели режим чрезвычайного положения. Об этом сообщает Bangkok post и Reuters со ссылкой на государственное телевидение.

Чрезвычайное положение в стране ввели из-за протестов в Бангкоке. Известно, что правительство страны запретило собрания пяти и более человек, а также публикацию новостей и сообщений в интернете.

Напомним, что протестующе граждане требуют отставки премьер-министра Таиланда генерала Праюта Чан-Оча.

Ранее мы сообщали о том, что председатель парламента Кипра ушел в отставку на фоне скандала.

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