В Баку сообщили о гибели мирного жителя при обстреле армянами города Тертер

Генпрокуратура рассказала, что осколками снаряда убило гражданского.

Генеральная прокуратура Азербайджана сообщила о гибели мирного жителя при обстреле армянами города Тертер. Опубликовано видео атаки. Чиновники уточнили, что пострадавший населенный пункт находится на линии соприкосновения. Артиллерийский обстрел по региону начался около 9 часов утра по местному времени (8 часов утра по московскому времени).

От осколка снаряда, попавшего на территорию городского автовокзала в Тертере, погиб житель Забиль Гасанов Генпрокуратура Баку

В ведомстве рассказали, что также серьезный ущерб нанесен зданию автовокзала. В связи с гибелью гражданского и разрушениями в городе возбуждены уголовные дела по нескольким статьям Уголовного кодекса.

Напомним, что с начала обострения ситуации в Нагорном Карабахе, по информации Генпрокуратуры Азербайджана, погибли 16 мирных жителей. Пострадавшими считаются 55 человек.

В Азербайджане показали видео уничтожения колонн противника в Карабахе.

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