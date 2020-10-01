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В Азербайджане показали видео уничтожения колонн противника в Карабахе

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Минобороны обнародовало видео удара по армянским силам.

В Азербайджане показали видео уничтожения колонн противника в Нагорном Карабахе. Ролик опубликовали представители Минобороны страны. Военные уточнили, что операция проводилась в рамках контрнаступления на линии соприкосновения.

Военные колонны противника, передвигающиеся в различных направлениях, были уничтожены нашими подразделениями

Минобороны Азербайджана

Напомним, что Баку и Ереван обвинили друг друга в обстреле приграничной территории 27 сентября. Пострадавшими оказались населенные пункты в Нагорном Карабахе. Позже появились данные о погибших гражданских и военных. По заявлению Армении, регион подвергся ракетным и воздушным атакам со стороны противника.

Захарова: мировое сообщество едино в вопросе конфликта в Нагорном Карабахе.


Видео: Youtube/Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi

Теги: азербайджан, армения, нагорный карабах
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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