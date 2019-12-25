МИД РФ заявил о переброске в Нагорный Карабах иностранных наемников

Цель боевиков - участие в военных действиях.

Министерство иностранных дел России заявило о переброске в Нагорный Карабах иностранных наемников из Сирии и Ливии. Отметим, что Армения и Азербайджан обвиняли в этом друг друга накануне.

По поступающим сведениям, в зону нагорно-карабахского конфликта осуществляется переброска боевиков незаконных вооруженных формирований. цитата из сообщения МИД РФ

Отмечается, что цель боевиков - участие в военных действиях.

В российском ведомстве не уточняют — на чьей из сторон воюют боевики и какая страна инициировала их переброску. МИД РФ призывает стороны конфликта не допустить участия в нём иностранных наёмников и террористов. Также министерство настаивает на выводе их из региона.

Ранее Мария Захарова заявила, что мировое сообщество едино в вопросе конфликта в Нагорном Карабахе.

Фото: pixabay.com