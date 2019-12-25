Жесткие ограничения по стране будут действовать с 17 ноября по 6 декабря.

В Австрии начался жесткий локдаун. С 17 ноября правительство страны ужесточает меры для того, чтобы приостановить распространение коронавируса. Чиновники надеются, что введенный карантин позволит не допустить перегрузки системы здравоохранения, вызванной большим количеством новых пациентов с инфекцией. Эксперты прогнозировали нехватку больничных коек.

Известно, что в Австрии ограничен выход на улицу для местных жителей, закрыты торговые центры, салоны красоты. Школьники начальной и средней ступени обучения переведены на дистанционное обучение. Также еще с 3 ноября по стране были закрыты рестораны, музеи, театры, фитнес-центры, термы, клубы, отели. Старшеклассники учились удаленно. Спортивные мероприятия могут проводиться только без зрителей, массовые события также ограничены. Заведения общепита могут работать только для доставки и на вынос.

Локдаун в Австрии будет функционировать минимум до 6 декабря.

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