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В Минобороны связали теракты во Франции и Австрии с проблемой беженцев
Сегодня, 13:34
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lesjasap

В Минобороны связали теракты во Франции и Австрии с проблемой беженцев

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Михаил Мизинцев рассказал о попытках террористов вербовать уязвимые слои населения.

В Минобороны России связали теракты во Франции и Австрии с проблемой беженцев. Об этом во время международной конференции в Дамаске заявил глава российско-сирийского межведомственного штаба по возвращению беженцев Михаил Мизинцев. Чиновник уточнил, что беженцы становятся легкой мишенью для вербовщиков-экстремистов. Он напомнил слова Владимира путина о том, что "крайне чувствительные вопросы межрелигиозных отношений становятся...подчас предметом спекуляций".

Подтверждением этому являются события во Франции и Австрии, связанные с актами терроризма, которые показывают, что усилия стран на данном направлении рассогласованы. Беженцы становятся легкой добычей для международных террористических организаций, а от этого страдают простые граждане

Михаил Мизинцев, представитель Минобороны России

Напомним, что 2 ноября в Вене произошел теракт. Вооруженный человек стрелял в прохожих в центре города. В общей сложности погибли четыре человека, еще 22 пострадали. Нападавшего удалось ликвидировать. В МВД Австрии считают, что мужчина имел отношение к запрещенной на территории России террористической организации ИГ.

Россия выделила более $1 млрд на восстановление Сирии.

Теги: австрия, минобороны, михаил мизинцев, франция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Новости Сирии, Происшествия, Терроризм,

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