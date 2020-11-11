Сергей Лавров прокомментировал решение Вашингтона отказаться от участия в гуманитарном мероприятии.

МИД России оценил отказ США участвовать в дамасской конференции. По словам главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, действия Вашингтона свидетельствуют о двойных стандартах в отношении Сирии. Он отметил, что Америка не хочет содействовать возвращению беженцев в регион. Словам министра привел специальный представитель президента России по урегулированию в Сирии Александр Лаврентьев.

Считаем такой подход наших оппонентов еще одним свидетельством двойных стандартов в отношении Сирии, которую пытаются сделать заложницей узкокорыстных геополитических интересов заявление главы МИД России Сергея Лаврова

В заявление главы МИД РФ отмечалось, что США отказались участвовать в гуманитарном форуме вместе с "известным кругом стран". В Москве считают, что данный шаг ничем не оправдан, а также указали на американские попытки помешать проведению мероприятия.

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Видео: YouTube / Минобороны России