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Рябков оценил ситуацию в сфере стратегической стабильности

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В МИД рассказали о деградации в сфере мировой стабильности.

Заместитель главы российского МИД Сергей Рябков оценил ситуацию в сфере стратегической стабильности. Чиновник выступил в рамках дискуссии по теме "Председательство России в БРИКС в год пандемии COVID-19", проводимой в клубе "Валдай". По мнению спикера, Москва сожалеет о том, что ситуация в мире деградирует.

К сожалению, не были услышаны звучавшие от многих стран, в том числе входящих в БРИКС, призывы к выработке коллективных решений к отказу от односторонних мер

Сергей Рябков, замминистра МИД России

По мнению чиновника, в мировых делах Россия наблюдает за конфронтационностью, которая продолжает накапливаться.

РФПИ: эффективность вакцины "Спутник V" на третьем этапе испытаний в России достигла 92%.

Видео: Youtube/Valdai Club

Теги: брикс, валдай, мид, сергей рябков, стабильность
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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