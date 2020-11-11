В МИД рассказали о деградации в сфере мировой стабильности.

Заместитель главы российского МИД Сергей Рябков оценил ситуацию в сфере стратегической стабильности. Чиновник выступил в рамках дискуссии по теме "Председательство России в БРИКС в год пандемии COVID-19", проводимой в клубе "Валдай". По мнению спикера, Москва сожалеет о том, что ситуация в мире деградирует.

К сожалению, не были услышаны звучавшие от многих стран, в том числе входящих в БРИКС, призывы к выработке коллективных решений к отказу от односторонних мер Сергей Рябков, замминистра МИД России

По мнению чиновника, в мировых делах Россия наблюдает за конфронтационностью, которая продолжает накапливаться.

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Видео: Youtube/Valdai Club