Заместитель главы российского МИД Сергей Рябков оценил ситуацию в сфере стратегической стабильности. Чиновник выступил в рамках дискуссии по теме "Председательство России в БРИКС в год пандемии COVID-19", проводимой в клубе "Валдай". По мнению спикера, Москва сожалеет о том, что ситуация в мире деградирует.
К сожалению, не были услышаны звучавшие от многих стран, в том числе входящих в БРИКС, призывы к выработке коллективных решений к отказу от односторонних мер
Сергей Рябков, замминистра МИД России
По мнению чиновника, в мировых делах Россия наблюдает за конфронтационностью, которая продолжает накапливаться.
РФПИ: эффективность вакцины "Спутник V" на третьем этапе испытаний в России достигла 92%.
Видео: Youtube/Valdai Club
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