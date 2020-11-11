Михаил Мизинцев рассказал о том, куда идут средства, направленные РФ Сирии.

Россия выделила более $1 млрд на восстановление Сирии. Об этом на международной конференции в Дамаске рассказал глава координационного штаба по возвращению беженцев Михаил Мизинцев. По словам чиновника, средства пошли на промышленный комплекс и электросети. Спикер не раскрыл данные о том, когда и на какой период были выделены денежные средства.

На гуманитарные цели, восстановление электросетей и промышленного производства, объектов религиозного культа Россией выделено более $1 млрд Михаил Мизинцев, российский дипломат

Эксперт объяснил, что российские министерства и ведомства последовательно развивают проекты в сферах образования, природопользования, жилищном строительстве, научно-техническом сотрудничестве и торгово-экономических отношениях. Сейчас в столице Сирии работает Центр открытого образования на русском языке. Там прошли квалификацию более сотни преподавателей. В вузах России на данный момент учатся 1 319 граждан Сирии, а завершили обучение более 1,9 тысяч специалистов.

МИД России оценил отказ США участвовать в дамасской конференции.

Видео: YouTube / Минобороны России