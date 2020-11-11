Башар Асад заявил, что проблема беженцев для Сирии является национальной. Для возвращения местного населения домой существует ряд негативных факторов. В списке значится незаконная экономическая блокада и санкции. По мнению политика, эти ограничения навязаны американским режимом и его союзниками. О ситуации президент страны рассказал в рамках международной конференции.
Мы продолжаем настойчиво работать ради возвращения каждого беженца, желающего вернуться и участвовать в восстановлении родины...Но существуют большие преграды, помимо давления, которому сирийские беженцы подвергаются за границей, чтобы помешать их возвращению
Башар Асад, президент Сирии
Напомним, что вооруженный конфликт в Сирии ведется с 2011 года. В конце 2017 года правительство страны объявило о победе над террористической группировкой ИГ, запрещенной на территории России. До сих пор в отдельных регионах Сирии ведутся зачистки от боевиков. Сейчас в вопросе восстановления государства главенствующее значение отдается политическому урегулированию.
Башар Асад захотел привиться российской вакциной от коронавируса.
Видео: YouTube / Минобороны России
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