Глава Сирии рассказал о негативных факторах, влияющих на возвращение населения домой.

Башар Асад заявил, что проблема беженцев для Сирии является национальной. Для возвращения местного населения домой существует ряд негативных факторов. В списке значится незаконная экономическая блокада и санкции. По мнению политика, эти ограничения навязаны американским режимом и его союзниками. О ситуации президент страны рассказал в рамках международной конференции.

Мы продолжаем настойчиво работать ради возвращения каждого беженца, желающего вернуться и участвовать в восстановлении родины...Но существуют большие преграды, помимо давления, которому сирийские беженцы подвергаются за границей, чтобы помешать их возвращению Башар Асад, президент Сирии

Напомним, что вооруженный конфликт в Сирии ведется с 2011 года. В конце 2017 года правительство страны объявило о победе над террористической группировкой ИГ, запрещенной на территории России. До сих пор в отдельных регионах Сирии ведутся зачистки от боевиков. Сейчас в вопросе восстановления государства главенствующее значение отдается политическому урегулированию.

Башар Асад захотел привиться российской вакциной от коронавируса.

Видео: YouTube / Минобороны России