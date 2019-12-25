Асад рассказал, зачем Эрдоган начинает войны

Сирийский лидер объяснил поведение главы Турции в регионе.

Президент Сирии Башар Асад рассказал, зачем Реджеп Тайип Эрдоган начинает войны. Об этом политик заявил в интервью "РИА Новостям". По словам Асада, турецкий правитель хочет отвлечь внимание населения Турции от внутренних проблем, связанных со скандалами о его личных связях с боевиками.

Он начинает войны в различных регионах, чтобы отвлечь общественное мнение в Турции от его действий внутри страны, особенно после его скандальных связей с ИГ (террористическая организация, запрещенная в РФ) в Сирии Башар Асад, глава Сирии

Асад напомнил, что "все знают" о том, что террористы продавали сирийскую нефть через Анкару. При этом прикрытием для сделок служили американские ВВС. Президент Сирии уверен, что Турция участвовала в процессе торговли ресурсами Дамаска.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что пограничные переходы на границе Турции и Сирии используются в преступных целях. Эти КПП создавались согласно международным нормам для доставки гуманитарной помощи. Однако в реальности появились данные о транспортировке оружия на территорию Сирии.

Башар Асад рассказал, что продолжал работать даже во время обстрелов Дамаска.

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