Башар Асад рассказал, что продолжал работать даже во время обстрелов Дамаска

Глава Сирии дал интервью российскому телеканалу.

Башар Асад рассказал, что продолжал работать даже во время обстрелов террористами Дамаска. Этой информацией президент Сирии поделился с журналистами телеканала "Звезда".

Если бы вы приехали в Дамаск до 2018 года, то мы бы сидели в этом месте, а вокруг время от времени падали бы мины. Тогда каждый мог умереть - любой человек, который шел пешком, ехал на автобусе или машине, направляясь на работу Башар Асад, президент Сирии

Политик отметил, что несмотря на опасность, население страны продолжило заниматься привычными делами. По словам Асада, у граждан не было другого варианта, так как если бы люди начали прятаться, это бы означало, что боевики смогли добиться своей цели. Асад заметил, что человеческая природа позволяет привыкать к любым предложенным условиям.

При взрыве в сирийском Хомсе пострадали пятеро детей.

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