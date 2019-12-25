При взрыве в сирийском Хомсе пострадали пятеро детей

В четверг ранения получили еще девять подростков.

При взрыве в сирийском Хомсе (около 165 километров от Дамаска) пострадали пятеро детей. Об этом рассказали местные журналисты. Они отметили, что бомба находилась в жилом квартале Баб Омар. Государственный телеканал Ихбария отметил, что пострадавшие получили осколочные ранения при взрыве фугаса.

Журналисты Syria заявили, что взрывное устройство сдетонировало в том районе, где ранее базировались вооруженные формирования. В настоящее время пострадавшие госпитализированы, им оказывается медицинская помощь. Сотрудники телеканала напомнили, что 31 сентября ранения получили еще девять несовершеннолетних. Они подорвались на мине, которая находилась около средней школы в поселке Бейт-Джин к юго-западу от столицы Сирии.

Напомним, что боевики "Джебхат ан-Нусра" (террористическая организация, запрещенная в России) оставили в районе множество фугасов. Они минировали дороги, земельные участки, сады и жилые здания. Террористы надеялись помешать возобновлению мирной жизни населения.

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