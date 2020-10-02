Госдеп США: интересы России и Ирана в Сирии все больше расходятся

Джоэл Рейберн объяснил, чего хотят Москва и Тегеран от Дамаска.

В Госдепартаменте США считают, что интересы России и Ирана в Сирии все больше расходятся. Об этом во время интернет-семинара Атлантического совета в Вашингтоне рассказал заместитель помощника госсекретаря по делам Ближнего Востока Джоэл Рейберн.

По вопросу о трениях в Сирии между Россией и иранским режимом. Таковые существуют. Они естественны, и их следует ожидать, так как у россиян и иранского режима различные цели и задачи применительно к Сирии Джоэл Рейберн, зампомощника госсекретаря по делам Ближнего Востока

Чиновник уточнил, что Россия надеется, что Сирия "вернется к нормальности", которая существовала до 2011 года (до начала вооруженного конфликта внутри арабской страны). Москва рассчитывает, что Дамаск останется региональным партнером и клиентом. Рейберн уверен, что именно поэтому военные пытаются восстановить в Сирии прежний режим. Однако в планах Тегерана - сделать Сирию центральным элементов Иранской империи или гарнизоном, благодаря которому можно будет бороться с боевиками региона.

В Госдепартаменте считают важным продолжать диалог с Россией.

Видео: YouTube / AtlanticCouncil