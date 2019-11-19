В Госдепартаменте считают важным продолжать диалог с Россией

Джордж Кент рассказал, что диалог необходим, даже если стороны не приходят к соглашению.

В Госдепартаменте США считают важным продолжать диалог Запада с Россией. Об этом в рамках видеоконференции рассказал заместитель помощника государственного секретаря по делам Европы и Евразии Джордж Кент. Мероприятие было организовано Германским фондом Маршалла в Вашингтоне.

Специалист рассказал, что между Вашингтоном и Москвой всегда будут стоять вопросы геостратегической важности. В связи с этим политический диалог между сторонами должен вестись, даже если страны не находят соглашение.

Всегда будут вопросы геостратегической важности, в которых наши интересы должны совпадать...Для нас важно продолжать этот диалог, даже если Россия делает шаги, которые могут заблокировать любую возможность для дальнейшего прогресса Джордж Кент, зампомощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии

Иностранец привел в пример ситуация, которая складывается в Северной Корее, Ливии, Венесуэле. Он также напомнил о необходимости вести переговоры по контролю над вооружениями. Кент уверен, что тема стратегической стабильности входит в круг интересов двух государств.

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