Башар Асад захотел привиться российской вакциной от коронавируса. Об этом глава Сирии рассказал в интервью журналистам "РИА Новостей". Политик отметил, что хочет испробовать на себе эффективность препарата против COVID-19 "Спутник V".
Конечно, в сложившихся обстоятельствах каждый хотел бы привиться от этого опасного вируса
Башар Асад, президент Сирии
Напомним, что в окружении российского президента Владимира путина прививку от коронавируса сделали около 50 человек. У них временно поднялась температура после вакцинации. Известно, что протестировать вакцину "Спутник V" намерен сын главы Венесуэлы Николаса Мадуро. Участие в тестах также примет старшая сестра Мадуро Мария Тереса.
Асад рассказал, зачем Эрдоган начинает войны.
Фото: Pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все