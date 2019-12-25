Сирийский лидер готов протестировать на себе российский препарат «Спутник V».

Башар Асад захотел привиться российской вакциной от коронавируса. Об этом глава Сирии рассказал в интервью журналистам "РИА Новостей". Политик отметил, что хочет испробовать на себе эффективность препарата против COVID-19 "Спутник V".

Конечно, в сложившихся обстоятельствах каждый хотел бы привиться от этого опасного вируса Башар Асад, президент Сирии

Напомним, что в окружении российского президента Владимира путина прививку от коронавируса сделали около 50 человек. У них временно поднялась температура после вакцинации. Известно, что протестировать вакцину "Спутник V" намерен сын главы Венесуэлы Николаса Мадуро. Участие в тестах также примет старшая сестра Мадуро Мария Тереса.

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