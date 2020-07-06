Местная полиция считает, что опасные элементы оказались в продуктах преднамеренно.

В Австралии в клубнике и хлебе нашли иголки и кнопки. Об этом сообщили правоохранительные органы страны. Полиция ведет расследование по трем случаев обнаружения покупателями продуктов, не соответствующих требованиям безопасности. Все выявленные случаи приходятся на супермаркет торговой сети Woolworths, расположенный в пригороде Аделаиды в штате Южная Австралия.

Офицеры отметили, что упаковки с клубникой и авокадо с 27 июня по 1 июля содержали металлические иголки, а в буханках хлеба найдены канцелярские кнопки. В настоящее время полиция предполагает, что посторонние предметы были помещены в еду преднамеренно. Сотрудники Woolworths сотрудничают с представителями закона. В компании также ведут собственное расследование.

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Видео: Youtube/Guardian News