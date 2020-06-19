Животное застало друзей из Австралии врасплох.

Надоедливый тюлень похитил улов у неопытного рыбака. Журналисты из Daily Mail обратили внимание на ролик в социальных сетях, созданный австралийцем по имени Уолли Харрак. Рыболову удалось заснять на видео, как наглое животное похищает с крючка рыбу. Тюленю удалось напугать ловца. Жертва тюленьего беспредела оказался другом Харрака по имени Марко.

Очевидец рассказал, что тюлень неожиданно прыгнул на корабль у берегов Австралии. Он схватил улов рыбака, после чего скрылся в воде. От неожиданности оба мужчины вскрикнули. По словам Харрака, тюлень неоднократно мешает ему. Однажды рыбаку пришлось увести судно в другое место, чтобы избавиться от морского гостя. Однако тюлень проследил за кораблем и продолжил воровать рыбу.. Для этого ему пришлось проплыть три километра.

Рыба-ползун заползла в горло подростку и застряла.

Видео: YouTube / Wally"s World of Fishing