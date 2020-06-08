Агрессивного вымирающего хищника приняли за ночного грабителя алкомаркета. Об этом сообщили журналисты из новостного портала 9News со ссылкой на владельца заведения. Австралиец из города Кэрнс (штат Квинсленд) посмотрел записи с камер видеонаблюдения, после чего узнал о том, что к нему в магазин проникает редкое животное. Директор отеля Стюарт Гибсон отметил, что каждую ночь в алкогольном магазине на территории гостиницы срабатывала пожарная сигнализация.
К моему удивлению, следов взлома не было. Свет был выключен, все оставалось на своих местах. Я не мог установить причину происходящего
владелец отеля в Кэрнсе
Гибсон рассказал, что сигнализация срабатывала три дня подряд - в пятницу, субботу и воскресенье. После просмотра записи с камеры видеонаблюдения оказалось, что магазин посещает необычный гость. Им оказалась северная сумчатая куница.
Схватка подводного охотника с одной из самых агрессивных акул попала на видео.
Видео: Facebook/ bungalowhotel
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