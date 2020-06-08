В Австралии владельцы магазина три дня не могли поймать "вора".

Агрессивного вымирающего хищника приняли за ночного грабителя алкомаркета. Об этом сообщили журналисты из новостного портала 9News со ссылкой на владельца заведения. Австралиец из города Кэрнс (штат Квинсленд) посмотрел записи с камер видеонаблюдения, после чего узнал о том, что к нему в магазин проникает редкое животное. Директор отеля Стюарт Гибсон отметил, что каждую ночь в алкогольном магазине на территории гостиницы срабатывала пожарная сигнализация.

К моему удивлению, следов взлома не было. Свет был выключен, все оставалось на своих местах. Я не мог установить причину происходящего владелец отеля в Кэрнсе

Гибсон рассказал, что сигнализация срабатывала три дня подряд - в пятницу, субботу и воскресенье. После просмотра записи с камеры видеонаблюдения оказалось, что магазин посещает необычный гость. Им оказалась северная сумчатая куница.

Схватка подводного охотника с одной из самых агрессивных акул попала на видео.

Видео: Facebook/ bungalowhotel