Ранее СНБ также задержали Ару Сагателяна и Карена Бекаряна.

В Армении задержали лидера оппозиционного движения "Вето". Об этом на собственной странице на Facebook сообщил местный правозащитник Рубен Меликян. Активист транслировал процесс в аккаунте в социальной сети. По данным очевидца, мужчину поймали правоохранительные органы на одной из центральных улиц Еревана.

Напомним, что вечером 19 февраля армянская Служба национальной безопасности задержала бывшего главу аппарата парламента Ару Сагателяна, а также экс-депутата Карена Бекаряна. Граждане подозреваются в создании фейкового аккаунта в социальной сети, с которого они жестко критиковали действующую власть. По заявлению надзорного ведомства, оппозиционеры нарушили нормы цензуры, которая действовала во время военного положения.

Оппозиционные движения в Армении заявили, что задержание активистов связаны с запланированным митингом, на котором они будут требовать отставки Никола Пашиняна.

Лавров обсудил с главой МИД Армении выполнение договоренностей по Карабаху.

Фото: Facebook/Ruben Melikyan