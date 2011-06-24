  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Лавров обсудил с главой МИД Армении выполнение договоренностей по Карабаху
Сегодня, 11:11
135
lesjasap

Лавров обсудил с главой МИД Армении выполнение договоренностей по Карабаху

0 0

Дипломаты обсудили реализацию соглашений по НКР.

Российский глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров обсудил с главой МИД Армении Арой Айвазяном выполнение договоренностей по Нагорному Карабаху. Дипломаты уточнили, что накануне состоялись переговоры между сторонами. На них рассматривались все аспекты реализации договора, заключенного между Ереваном, Баку и Москвой 9 ноября 2020 года, а также 11 января 2021 года.

Особый акцент сделан на обсуждении вопросов обмена военнопленными, гуманитарного содействия, разблокирования транспортных связей в регионе, в том числе в контексте усилий по линии трехсторонней рабочей группы на уровне вице-премьеров

пресс-служба МИД России

В тексте сообщения упоминается о том, что союзнические отношения между Арменией и Россией интенсивно развиваются, несмотря на пандемию COVID-19. Дипломаты заметили, что стороны достигли понимания в вопросе последовательной активизации обменов, которые будут проходить после снятия ограничительных мер.

Лавров ответил на призыв США с подозрением относиться к "Спутнику V".

Фото: МИД России

Теги: амрения, мид, нагорный карабах, сергей лавров
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии