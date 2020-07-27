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Лавров воспользуется приглашением главы МИД Того посетить страну
Сегодня, 13:39
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Лавров воспользуется приглашением главы МИД Того посетить страну

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Днем 16 февраля состоялся первый визит официального представителя Того в Россию.

Российский глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что обязательно воспользуется приглашением главы МИД Того посетить страну. Об этом чиновник заявил на пресс-конференции, посвященной итогам встречи с коллегой из западноафриканской страны Робером Дюссем. Министр подчеркнул, что признателен за приглашение и планирует совершить рабочий визит в страну.

Мой коллега любезно пригласил меня посетить Того. Я признателен за приглашение, обязательно им воспользуюсь

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Напомним, что ранее Робер Дюссей заявил, что 16 февраля состоялся первый в истории визит представителей дипломатии из Того в Россию.

В Того заинтересованы в регистрации вакцины "Спутник V".

Теги: мид, сергей лавров, того
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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