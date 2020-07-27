Лавров воспользуется приглашением главы МИД Того посетить страну

Днем 16 февраля состоялся первый визит официального представителя Того в Россию.

Российский глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что обязательно воспользуется приглашением главы МИД Того посетить страну. Об этом чиновник заявил на пресс-конференции, посвященной итогам встречи с коллегой из западноафриканской страны Робером Дюссем. Министр подчеркнул, что признателен за приглашение и планирует совершить рабочий визит в страну.

Мой коллега любезно пригласил меня посетить Того. Я признателен за приглашение, обязательно им воспользуюсь Сергей Лавров, глава МИД РФ

Напомним, что ранее Робер Дюссей заявил, что 16 февраля состоялся первый в истории визит представителей дипломатии из Того в Россию.

В Того заинтересованы в регистрации вакцины "Спутник V".