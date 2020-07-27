В Того заинтересованы в регистрации вакцины "Спутник V"

Также африканская страна намерена развивать бизнес-связи с Российской Федерацией.

Республика Того заинтересована в сертификации российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом на встрече с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым сообщил глава МИД Того Робер Дюссей.

Говоря об эпидемической ситуации, нас очень интересует ваша вакцина "Спутник V". Мы очень рады, что уже по всему миру эта вакцина была признана, она считается одной из лучших. Мы, конечно, очень заинтересованы ее сертифицировать и сотрудничать с вами в медицинской сфере Робер Дюссей, глава МИД Того

Иностранец подчеркнул, что сегодня состоялся первый визит дипломатии Того в Россию. По мнению чиновника, данное событие призвано укрепить двустороннее сотрудничество между странами в сфере бизнеса. Дюссей заявил, что Того планирует развивать с Москвой бизнес-контакты, чтобы российские предприниматели были заинтересованы в инвестициях в страну в Западной Африке.

Того - маленькая страна в Западной Африке, но мы своего рода ворота на весь континент: у нас есть порт в Гвинейском заливе, у нас есть аэропорт, где работает панафриканская авиакомпания, у нас также действует банк панафриканского значения Робер Дюссей, глава МИД Того

Глава МИД Финляндии заявил, что ЕС важно найти решения для обеспечения диалога с Россией.